Sospiro di sollievo sulle condizioni di Riccardo Orsolini, che si è fermato oggi in allenamento per una contusione alla spalla. In serata Orsolini ha partecipato all’evento al Macron Store Bfc di Galleria Cavour e ha dichiarato a E' tv: “Non è niente di serio, stai tranquillo”, le sue parole col sorriso sulle labbra.