Riccardo Orsolini, ala del Bologna a segno nella vittoria sull'Atalanta, ha parlato a Sky partendo dai cori riservatigli dalla tifoseria avversaria:



"Dispiace, perché ho giocato qui e sinceramente non mi fa piacere. Non ho nulla contro i tifosi dell'Atalanta, fa parte del calcio e va bene così. Sono contento per il gol e per la vittoria, perché la squadra se lo meritava. Ci portiamo a casa i tre punti, trascorreremo una buona Pasqua e ripartiamo dalla prossima partita".



RETI INVIOLATE - "La percentuale di vittorie si alza quando non prendiamo gol, poi davanti abbiamo gente che sa segnare. Sono contento per Nicola, che quando gioca si fa trovare sempre pronto, come per il resto della squadra".



EUROPA - "Mancano ancora 10 giornate, è ancora lunga.