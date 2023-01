Un sinistro a giro per metterla lì, all’angolino. Come a dire “io ci sono”. C’è eccome, che ieri - amichevoli comprese - ha segnato il terzo gol nelle ultime quattro partite. Occhi lucidi e dito a indicare il cielo: "La dedica è per Mihajlovic, con Sinisa avevo un rapporto speciale ". Una rete che però non è bastato a far sorridere il Bologna nella sconfitta con l’Atalanta, ma- Fino all'estate scorsa Orsolini ha avuto più volte la possibilità di lasciare il Bologna, era arrivato qualche sondaggio dalla Serie A ma anche offerte concrete dall'estero.. Ultimi dettagli da definire prima di mettere la firma su un prolungamento fino a giugno 2026 con aumento dell'ingaggio fino a un massimo di 1,5 milioni di euro. Orsolini è pronto a legarsi ancora con il Bologna, il rinnovo è vicino.