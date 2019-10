Bologna-Olimpija Ljubljana 2-2

GOL: 5′ Palacio (B), 68′ Lupeta (O), 80′ Poli (B), 89′ Cekici (O)



BOLOGNA: Da Costa (55′ Sarr); Mbaye (72′ Lunghi), Corbo (56′ Dijks), Denswil (69′ Bani), Paz (81′ Visconti); Dzemaili (72′ Rocchi), Schouten (56′ Sansone), Soriano (64′ Mazza); Orsolini (30′ Juwara), Santander (85′ Koutsoupias), Palacio (46′ Poli). All.: Mihajlovic.



OLIMPIJA: Orbanic; Boakye, Bagnack, Samardzic (46′ Gorenc), Jurcevic (56′ Andrejasic); Knezevic (46′ Putincanin), Tomic, Menalo (76′ Kregar); Savic (76′ Cekici); Lupeta, Vukusic (44′ Kidric). All.: Hadzic.



Dopo l’amichevole di questa mattina, la squadra riprenderà martedì gli allenamenti a porte chiuse in vista della prossima trasferta di campionato a Torino contro la Juventus.