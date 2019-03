L'attaccante del Bologna Rodrigo Palacio è stato intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo: "Questi tre punti sono importantissimi per noi. Stiamo giocando bene e se continuiamo così possiamo fare grandi cose. Non è facile affrontare il Sassuolo, ma oggi abbiamo dato un'altra bella risposta. Ho visto una partita equilibrata, ma è giusto che abbiamo vinto noi. Nel nuovo modulo ci troviamo bene, io gioco da prima punta e mi piace molto. Ho dei compagni forti tecnicamente, che muovono bene la palla. Segreto? Non ne ho. Soffro un po' le partite, non è facile, ma voglio continuare a giocare. Direi che il segreto è nella testa, sono un professionista e mi alleno ogni giorno per dare il 100%. Destro? C'è stata una soddisfazione doppia dopo il suo gol, sappiamo quanto lavori sodo per aiutare la squadra".