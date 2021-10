Luigi Sorrentino, agente dell'attaccante del Bologna Musa Barrow, è intervenuto in diretta ai microfoni di CalcioNapoli24 TV: "La difesa del Napoli dovrà avere un occhio di riguardo perchè ha cambiato modulo portando Musa vicino ad Arnautovic. Questa mossa ha aumentato la qualità offensiva dei felsinei ma è chiaro però che il Napoli è pur sempre il Napoli. Sono convinto che Barrow sta giocando nella posizione ideale perchè può fare assist ed andare in rete e le ultime gare lo stanno dimostrando. Ha una facilità di calcio importante che, se rifornita bene, può essere una grande risorsa. Il Napoli mi ha fatto una grande impressione a Roma, era tempo che non li vedevo giocare così. Hanno condotto la partita da grande squadra. Spalletti ha rivalutato ampiamente la rosa rispetto lo scorso anno. Una coppia Barrow-Osimhen a Napoli sarebbe devastante, è chiaro come sia una fantasia mia. Guardando la gara di ieri mi è venuta questa cosa, è difficile dire di no al Napoli. Il ragazzo sta bene a Bologna abbiamo rinnovato il contratto oltre il 2024 è doveroso puntualizzarlo".