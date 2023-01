Ilsi avvicina alla sfida conche andrà in scena lunedì. Il match del Dall'Ara sarà per i felsinei l'occasione giusta per per tornare a sorridere dopo la sconfitta di Roma. A poche ore dal match mistersi è espresso in conferenza stampa."Ormai è passata. Ora pensiamo all'Atalanta che è una grande squadra.""Sarà il turno di un altro di dimostrare il suo valore. Da Orsolini, come da tutti, mi aspetto che migliori sotto tutti i punti di vista. Nell'attenzione, tecnicamente, mentalmente, nel saper leggere le situazioni.""L'idea è chiara. Continueremo così, con questa squadra. Per il bene del Bologna. Poi potranno arrivare anche dei giocatori sulla nostra linea per rinforzarci. Vedremo"."Aspetteremo i rientri di Arnautovic e Zirkzee"."Porteremo chi sarà utile, abbiamo ancora un allenamento per decidere"."E' ancora indisponibile"."Dipenderà da lui, vedremo chi gicherà e chi andrà in panchina ma lui fa parte del gruppo. Sono contento perché ci da una soluzione in più a centrocampo, è mancino e quindi ha caratteristiche diverse dagli altri. Giocherà, non guardo l'età"."Penso al presente. Sappiamo che"."E' un leader naturale in mezzo al campo. Può migliorare in rifinitura, ma lo sa già da solo. E' fondamentale per noi"."Ha bisogno di giocare. Ha avuto poco tempo a disposizione in una squadra come la nostra. Ha tantissima qualità, vedremo".