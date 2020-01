Due nomi per le fasce difensive del Bologna. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club rossoblù starebbe monitorando le situazioni di Yuto Nagatomo e Fabio Coentrao. Il giapponese ex Inter è attualmente in forza al Galatasaray e il portoghese è svincolato.

Due nomi per le fasce difensive del Bologna. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club rossoblù starebbe monitorando le situazioni di Yuto Nagatomo e Fabio Coentrao. Il giapponese ex Inter è attualmente in forza al Galatasaray, mentre il portoghese è svincolato e di recente, sulle nostre pagine , ha aperto in maniera abbastanza netta all'Italia Due nomi per le fasce difensive del Bologna. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club rossoblù starebbe monitorando le situazioni di Yuto Nagatomo e Fabio Coentrao. Il giapponese ex Inter è attualmente in forza al Galatasaray, mentre il portoghese è svincolato e di recente, sulle nostre pagine , ha aperto in maniera abbastanza netta all'Italia Due nomi per le fasce difensive del Bologna. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club rossoblù starebbe monitorando le situazioni di Yuto Nagatomo e Fabio Coentrao. Il giapponese ex Inter è attualmente in forza al Galatasaray, mentre il portoghese è svincolato e di recente, sulle nostre pagine , ha aperto in maniera abbastanza netta all'Italia