Andrea Poli, centrocampista del Bologna, parla a Il Resto del Carlino: "A Udine ho commesso un’ingenuità e me ne assumo le responsabilità. Dopo dieci anni di serie A riesco a capire come gioco: i più bravi sono quelli che sbagliano meno e in quella occasione avrei dovuto spazzare. Mi sono assunto un rischio perché questa è anche la filosofia del mister, che abbiamo fatto nostra: chi fa può sbagliare, ma alla lunga si viene ripagati. Non posso dire di essere stato contento per l’esclusione di Cagliari ma venivamo da una serie di partite dispendiose, e con il mister c’è un dialogo costruttivo e chiaro. Abbiamo lavorato sulle corse che posso risparmiare per gestire meglio le energie fisiche e nervose e mi sono ripreso, con la forza della consapevolezza. I dieci anni di serie A alle spalle servono anche a quello. Ad accettare l’errore, a rimanere sereno, sul pezzo, pronto a sfruttare l’occasione successiva".