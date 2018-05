Andrea Poli, centrocampista del Bologna, parla a Premium Sport prima della sfida contro la Juve: "Veniamo qua per fare la nostra partita, non vogliamo essere la vittima sacrificale. Dobbiamo sfruttare bene le nostre occasioni, vogliamo finire bene il campionato. Si può sempre fare qualcosa in più, questa squadra ha bisogno di tempo per migliorare. Ci sono ragazzi giovani, che vengono dalla Serie B. Devono fare esperienza, insieme ad un mix di giocatori esperti che sicuramente farà sempre meglio".