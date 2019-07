Il Bologna e Macron, storico sponsor tecnico del club e azienda leader internazionale nel settore del teamwear, presentano i nuovi kit Home e Away per la stagione 2019-2020.La nuova maglia Home ha il collo a V e si presenta con cinque righe verticali rosse e blu. Il backneck è personalizzato con i colori del club e la scritta “Lo squadrone che tremare il mondo fa”. Nel retrocollo è stampato il claim “We Are One” che da cinque stagioni accompagna i rossoblù non solo sul campo. Sul petto, a destra, in silicone grigio spicca il Macron Hero, logo del brand emiliano, a sinistra, lato cuore, lo stemma del Bologna realizzato sempre in silicone con un ologramma 3D che riporta il numero 110, in riferimento all’anniversario del club fondato nel 1909, 110 anni fa. La vestibilità della divisa è slim fit e la presenza di inserti in micromesh rende il capo più leggero e traspirante.La maglia Away, bianca con effetto melange/fiammato, si differenzia per il girocollo con bordi in maglieria ed è caratterizzata sul fronte da una banda diagonale rossa e blu. Come per la maglia home il backneck è personalizzato con il logo del club e nel retrocollo la scritta “We Are One”. Il Macron Hero blu è applicato sul petto a destra, mentre a sinistra, lato cuore, lo stemma del Bologna in ologramma 3D. Vestibilità e dettagli tecnici sono identici alla versione home.