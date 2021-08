Il Bologna è ostaggio di Tomiyasu. Il difensore piace al Tottenham, Saputo chiede circa 25 milioni di euro, gli Spurs non sono arrivati fino a quel punto. E così, senza l'uscita del giapponese, non può arrivare un nuovo difensore: è stato proposto ai felsinei Lyanco, ma se non parte nessuno non arriva nessuno.