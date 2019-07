Erick Pulgar, centrocampista del Bologna, parla del suo futuro. Queste le parole riportate dal Corriere dello Sport: "A Bologna mi trovo bene, sono quattro anni che sono qui e mi sono abituato, ma ho bisogno di un salto di qualità. Voglio fare un passo avanti nella mia carriera e lottare per qualcosa di grosso. Ho giocato la Coppa America sia per difendere il Cile, sia per me come persone, perché voglio continuare la mia scalata".



Ancora in vacanza, il centrocampista cileno prepara l'addio. Sul classe '94 c'è il forte interesse del Siviglia di Monchi, scatenato in questa prima parte di mercato.