Roberto Soriano rischia di aver concluso la stagione 2021/22 in largo anticipo: contro il Milan ha rimediato una microfrattura che fa male al solo calzare le scarpe da calcio Il Resto del Carlino scrive che oggi, alla ripresa degli allenamenti, staff medico e tecnico decideranno il da farsi e si confronteranno con il giocatore. Non è da escludere che il club decida per l'operazione.