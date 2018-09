Bologna-Roma: 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 36’ p.t. Mattiello (B), 14’ s.t. Santander (B).



Assist: 14’ s.t. Falcinelli (B).



Bologna (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg (16’ s.t. Mbaye), Nagy, Dzemaili, Krejci; Falcinelli (23’ s.t. Okwonkwo), Santander (36’ s.t. Destro). All. Inzaghi.



Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio (19’ s.t. Kolarov), Marcano; Pellegrini, De Rossi, Cristante (9’ s.t. Pastore); Kluivert (15’ s.t. Under), Dzeko, Perotti. All. Di Francesco.



Arbitro: Massa di Imperia.



Ammoniti: 30’ p.t. De Rossi (R), 33’ p.t. Cristante (R), 18’ s.t. Fazio (R), 34’ s.t. Pellegrini (R), 46’ s.t. Mbaye (B), 48' s.t. De Maio (B).