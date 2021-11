Il mercoledì della 15esima giornata del campionato di Serie A si apre alle 18.30 con la sfida tra Bologna e Roma. La squadra di Mihajlovic vuole dare continuità al successo di La Spezia e proverà a fermare la corsa verso la zona Champions dei giallorossi, rilanciati dal sofferto successo interno contro il Torino.



LE ULTIME - Il Bologna è orientato a confermare in blocco lo stesso undici di Udine, con Barrow e Soriano a supporto di Arnautovic, mentre davanti a Skorupski dovrebbero essere riproposti Soumaoro, Medel e Theate.



Mourinho recupera dal primo minuto Veretout dopo la squalifica, ma l'infortunio occorso a Pellegrini lo costringerà a puntare su uno tra Diawara e Darboe per completare la mediana. Vina potrebbe essere preferito ad El Shaarawy, mentre Mkhitaryan e Zaniolo (ma attenzione a Shomurodov) saranno chiamati ad ispirare Abraham.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Bologna-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn: gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet.





PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.



ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling; Karsdorp, Veretout, Diawara, Vina; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.