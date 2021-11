In casa rossoblù l'obiettivo numero uno in vista del mercato è uno soltanto: l'esterno destro di centrocampo. Come riporta Il Resto del Carlino, i prossimi incroci con Roma e Fiorentina potrebbero rappresentare snodi in chiave di classifica e di mercato. In casa giallorossa, infatti, non trova spazio Reynolds esterno destro di difesa che potrebbe essere in uscita a gennaio. In attacco spunta la pista che porta al romanista Carles Perez (23 anni), fantasista mancino cresciuto nel Barcellona. Ha un ingaggio da circa 2 milioni che è un ostacolo.