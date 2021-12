Tre punti per avvicinarsi alla zona Champions League. E' questo l'obiettivo della Roma di Josè Mourinho, che. 25 punti per i giallorossi, due vittorie nelle ultime partite in campionato; tre considerando anche il 4-0 allo Zorya in Conference League. Curiosità: la Roma fuori casa non ha ancora mai pareggiato.- I rossoblù hanno vinto tre delle ultime cinque partite, perdendo le altre due (con Venezia ed Empoli). La squadra di Mihajlovic è a -3 dal sesto posto occupato dalla Fiorentina, che garantirebbe l'accesso alla Conference League. Occhio a, capocannoniere del Bologna con sei gol; e sono sempre sei le reti nelle ultime sette gare tra rossoblù e Austria.- Mihajlovic ha preferito Theate a Bonifazi in difesa,ha vinto il ballottaggio con Orsolini che va in panchina. Dall'altra parte confermatodal primo minuto al centro della difesa con Mancini e Ibanez ai lati.ha vinto il ballottaggio con Cristante e davanti ci sono Zaniolo ed El Shaarawy insieme a Mkhitaryan e Abraham.: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.: Mihajlovic.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.: Mourinho.