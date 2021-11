Il Bologna nell'ultima partita di campionato contro lo Spezia è riuscito a vincere una gara che sembrava stregata, colpendo ben 3 pali nell'arco dei 90 minuti di gioco con gli attaccanti Marko Arnautovic e Musa Barrow, portando il club felsineo a 9 nove legni colpiti dopo 14 partite di campionato, al primo posto come squadra più "sfortunata" della Serie A. I rossoblu hanno scavalcato in vetta la Roma, che è pertanto retrocessa in questa speciale classifica al secondo posto con 8 legni, seguono al terzo posto con 7 pali/traverse ciascuno il gruppetto formato da Juventus, Napoli e Salernitana.