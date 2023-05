Dopo la vittoria di giovedì contro il Bayer Leverkusen, la Roma è partita dal Terminal 5 dell'aeroporto di Fiumicino per raggiungere Bologna dove domani (ore 18) affronterà la squadra di Thiago Motta. Assenti Paulo Dybala e Rui Patricio che verranno entrambi risparmiato in vista del ritorno in Germania in programma tra 5 giorni. Mourinho ha scelto di lasciarli a casa per fargli recuperare le energie per averli al massimo nel match chiave di questo finale di stagione. Assenti anche Smalling, Llorente, El Shaarawy e Karsdorp che nelle ultime settimane hanno sempre seguito la squadra nonostante gli infortuni. C'è invece Georginio Wijnaldum che probabilmente verrà utilizzato a gara in corso per rimettere altri minuti nelle gambe. Insieme alla squadra anche tanti ragazzi della Primavera come Majchrzak, Del Bello, Missori, Faticanti, Falasca e Keramitsis.