Sabato Inter e Bologna si affronteranno nella decima giornata di Serie A, il dirigente rossoblù Walter Sabatini è intervenuto a Sky Sport in vista dell'impegno: "Giochiamo volentieri questa partita, ci stimola molto. Stimiamo l'Inter che ieri ha rivoltato un pronostico in Champions, hanno il morale alto ma noi siamo fiduciosi, perché non abbiamo né complessi né paure. E' un pregio di Mihajlovic, le nostre prestazioni sono sempre positive: giocheremo la partita con orgoglio e tenacia, siamo molto ottimisti. Classifica migliore dello scorso anno? Non rivisito mai la storia del calcio, ma è vero che con un po' di attenzione in più potevamo avere qualche punto in più, ma quelli che non abbiamo fatto li faremo: siamo una squadra giovane, ma tutti sono votati alla causa e sono assolutamente ottimista".