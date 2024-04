Bologna, Saelemaekers è rinato con Thiago Motta: il fattore Champions e il piano per il riscatto dal Milan

: continue iniziative offensive, pressing a tutto campo e un gran destro dai 25 metri che non ha lasciato scampo a Costil. Dopo una stagione altalenante – condita da 2 reti e 3 assist in 25 presenze stagionali - l, una squadra che si sta avvicinando sempre di più a un traguardo inaspettato (almeno a inizio stagione), ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, un obiettivo centrato solo nel lontano 1965, a seguito dello storico scudetto conquistato in Emilia.

Se il Milan ha rinunciato in estate a Saelemaekers, la decisione è stata presa in maniera ragionata. Le necessità di trovare un giocatore che sulla fascia destra potesse portare esperienza internazionale (e che fosse maggiormente incisivo in zona gol) hanno spinto la dirigenza a puntare tutto su Christian Pulisic.Inoltre, la maggior propensione alla fase offensiva deriva anche dallo spostamento sulla fascia sinistra, che gli permette di rientrare sul destro e trovare la via della conclusione. La fiducia di Motta ("Con Motta ci siamo parlati:. “Tu sarai importante per me” mi ha detto in sintesi. Semplicità che mi ha ridato il sorriso. E fatto sentire quello di prima" dichiaròin un'intervista a La Gazzetta dello Sport) è dimostrata dal numero di tocchi che il belga effettua in ogni partita: una crescita importante, dai 30.6 dello scorso anno ai 47.7 di quest’annata. E quindi ecco una maggior predisposizione al venire a prendersi il pallone, a costruire il gioco e a tentare una rifinitura personale o verso un suo compagno. Sempre nel vivo del gioco, sempre sollecitato dal proprio tecnico a trovare quel guizzo decisivo.

, infatti,. Ricordiamo che il belga resta legato al Milan dalla sua situazione contrattuale. Il suo passaggio al Bologna - arrivato allo scadere del mercato - è infatti avvenuto con la formula del prestito con diritto di riscatto:(legato da un contratto fino al 2026 con il Milan). Chiaro che la volontà dell’ex Anderlecht sia di proseguire la sua carriera in terra felsinea.

La parte europea – legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni;

La parte non europea – legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia.

Infatti,. Secondo le stime calcolate da Calcio&Finanza,, che ogni club ottiene una volta qualificatosi. In seguito, possono arrivare anche le somme derivanti dal pilastro “value”, un nuovo segmento pensato dalla UEFA per accorpare market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale, la cui somma complessiva che sarà distribuita andrà divisa in due parti:

, grazie a questo nuovo meccanismo,, una cifra più che sufficiente ad avere la forza necessaria per riscattare Saelemaekers dal Milan.