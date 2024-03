Bologna-Salernitana: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Si gioca anche ain: il 30esimo turno apre la sua seconda parte con il lunch match traLa squadra dista volando verso un sogno chiamato, quella di- alla prima dopo l'esonero di- si avvia all'incubo dellaGli emiliani hanno recuperato., mentresi giocano i posti alle sue spalle. Out, al suo posto c'èCampani coninsieme aal posto diPartita: Bologna-Salernitana

Data: lunedì 1 aprile 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 12:30Canale TV: Dazn. SkyStreaming: Dazn, Now, Sky GoBologna-Salernitana sarà in diretta tv su Sky Sport Calcio (202 del bouquet Sky) e Sky Sport (251), per vederla su DAZN servirà scaricare l'app su un televisore compatibile o in alternativa utilizzare: console XBox e PlayStation, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast oppure il TIMVISION Box. La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet, su NOW o utilizzando Sky Go.

Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi per Sky e a Riccardo Mancini e Stefan Schwoch per Dazn.(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.. Thiago Motta.(4-3-2-1): Costil; Zanoli, Manolas, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Tchaouna, Candreva; Weissman.. Colantuono.