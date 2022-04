La 32a giornata di Serie A si chiuderà con il posticipo Bologna-Sampdoria, in programma lunedì sera alle 20.45.



LE ULTIME - Nei rossoblù Barrow parte in vantaggio su Orsolini, Aebischer può partire ancora dal primo minuto e a rischiare il posto è Soriano. Nella Samp si va verso la soluzione con Sensi trequartista e Sabiri-Caputo davanti con il primo che potrebbe leggermente arretrare. Qualgiarella verso la panchina. Rincon più di Ekdal in mezzo al campo e Ferrari favorito su Yoshida al centro della difesa.



IN TV - Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go e DAZN.



BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Svanberg, Dijks; Arnautovic, Barrow.



SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Sabiri, Caputo.