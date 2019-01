Nicola Sansone, nuovo esterno offensivo del Bologna, si presenta in conferenza stampa, spiegando il perché ha scelto il club rossoblù "Ho scelto Bologna perché la società ha fatto di tutto per volermi qui. So benissimo come dobbiamo affrontare il girone di ritorno. Siamo un gruppo unito e compatto, dobbiamo uscire da questa situazione".