Intervistato da Dazn nel pre-partita della sfida contro l'Inter, l'attaccante del Bologna, Nicola Sansone, ha parlato degli obiettivi del club emiliano.



EUROPA - "Ci crediamo all'Europa, non pensiamo alla salvezza. Vogliamo puntare all'Europa finché la matematica non dirà che è impossibile".



GOL - "Se mi manca il gol? Non ci penso proprio, voglio fare la prestazione e giocare bene per la squadra, poi se arriva sono contento".