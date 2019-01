Nicola Sansone pronto a dire sì al Bologna. Il giocatore, già in città, si trasferirà dal Villarreal in prestito con obbligo di riscatto. Questo il saluto, via social, dell'ex Sassuolo al Submarino Amarillo: "Grazie a tutti i miei compagni e a tutti i tifosi per questi due anni e mezzo fantastici nel Villarreal, non dimenticherò mai questa esperienza".