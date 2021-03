Nicola Sansone, attaccante del Bologna, parla a Sky Sport dopo la partita vinta con il Crotone: "Quelli che sono in panchina sono molto improntati quando entrano. Professionisti come me, quando entrano, devono fare la differenza".



MANCATO IL GOL - "Ci ho provato col sinistro ma è uguale chi segna. L'importante che si vinca".



SULLA VITTORIA - "Dobbiamo fare un po' di punti per arrivare a quota 40 e poi vedremo. Speriamo di migliorare 47 punti dell'anno scorso".



LE PAROLE DI MIHAJLOVIC ALL'INTERVALLO - "Ci ha detto quello che non andava ma penso si vedeva che non abbiamo fatto un buon primo tempo. Si doveva cambiare nella ripresa e lo abbiamo fatto".



SULLA NAZIONALE - "C'è sempre la speranza ma spetta al mister chiamarmi. Io posso fare il meglio in campo e sperare che un giorno mi chiami".