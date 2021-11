Il futuro di Federico Santander appare sempre più lontano dal Bologna. Il centravanti è infatti finito in fondo alle gerarchie di Mihajlovic: per questo a gennaio il giocatore potrebbe lasciare il club felsineo per andare a giocare altrove. Secondo La Repubblica ci sarebbe un’idea di scambio con il Benevento: Santander in Campania e Gianluca Lapadula in Emilia.