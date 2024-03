Bologna, Sartori alla ricerca di nuovi talenti: missione in Belgio per Mukau

La filosofia di Giovanni Sartori non cambia, che sia Champions League o una lotta per la salvezza: cercare i profili migliori in giro per l’Europa a costi contenuti. Ma sopratutto che siano funzionali al progetto e alle idee del proprio allenatore. La segnalazione da parte degli scout rossoblu è arrivata su Ngal'ayel Mukau, mediano nato ad Anversa nel 2004. Attualmente milita nel Mechelen con il quale ha raccolto 14 gettoni in questa stagione.

COSTO - Il Bologna farà seguire Mukau fino al termine della stagione. L’idea è quella di iniziare presto una trattativa con il Mechelen. Ngal'ayel é un mediano dal grande fisico ( 188 cm ndr), buona tecnica e ampi margini di crescita. Il costo dell’eventuale operazione si aggirerebbe sui 2 milioni di euro.