Giovanni Sartori si presenta come nuovo direttore sportivo del Bologna. Fra gli argomenti toccati in conferenza stata dall'ex dirigente dell’Atalanta, c'è anche quello relativo al futuro di Marko Arnautovic: "Non è intoccabile solo nel Bologna di Sartori ma anche di Mihajlović. Non è sul mercato ma non si può mai sapere".



Sulla squadra: "La squadra è una molto buona, dobbiamo migliorare la struttura dell’organico, per arrivare alla posizione che il Bologna merita. Non so se il presidente aspetterà due anni, ma ci vuole un po’ di tempo, ma la base della squadra è ottima".