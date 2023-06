Il colpo Arnautovic non s'ha da fare per il Milan. Il cambio gestione interno ha spostato l'indicatore del mercato su profili più giovani e i contatti avuti con l'entourage dell'attaccante del giocatore non approderanno a rapporti diretti fra club che finora non ci sono stati. A confermarlo a Sportitalia è stato proprio il ds del club emiliano Giovanni Sartori che ha ribadito come: "Per il momento non abbiamo avuto nessun contatto con il Milan per Arnautovic".