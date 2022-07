Intervenuto dal ritiro del Bologna, il centrocampista Jerdy Schouten ha fatto il punto sulla stagione appena cominciata:



"Non credo nelle favole, se lavori sodo ottieni ciò che vuoi. Ho lavorato tanto e questo è stata la cosa più importante. La nazionale si, poi il matrimonio con la mia futura moglie".



NAZIONALE MONTA LA TESTA? - "Credo di no, perché non cambio velocemente, credo di no".



DE BOER - "Mi ha detto che mi valutava, quindi un complimento grande. Ho avuto la sensazione di essere vicino. La motivazione c'è stata sempre".



COSA MANCA - "Voglio essere più continuo certo, non solo 18 partite, ma anche vorrei essere più attivo in attacco".



MENTALITA' - "Ho sempre pensato positivo anche dopo l'infortunio, abbiamo fatto un programma per fare tuto per rientrare bene, è stato uno stimolo tornare ma non ci voglio più pensare".



RINNOVO - "Stiamo parlando con il club, ci sarà conversazione con il mio agente e io con i direttori sul piano sportivo, ma ancora quest'ultimo frangente non è successo"



GOL PIU' BELLO A VENEZIA - "Si forse si, ma ne posso fare anche due in quella partita".



ARNAUTOVIC - "L'ho visto ieri, però non ho parlato con lui oggi".



DE JONG - "Ci ho parlato, è sicuramente un esempio. Per noi olandesi giocare qui in Italia è un orgoglio".



OBIETTIVI - "Raggiungere 50 punti, io invece voglio fare una buona stagione personale".