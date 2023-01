Il Sassuolo non vuole rinunciare a Georgios Kyriakopoulos, cercato da diversi club in questo inizio di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport i neroverdi al momento non aprono al prestito del giocatore. Il Bologna, che aveva mostrato particolare interesse per il giocatore, si trova dunque costretto a virare su un nuovo profilo. Un nome che piace è quello di Oleg Reabciuk, classe '98 dell'Olympiacos, per cui i felsinei hanno già avanzato una proposta di 3,5 milioni, con i greci che però chiedono un milione in più.