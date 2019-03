Il progetto per il restyling per del Dall'Ara è già stato avviato dal Bologna, tanto che il club ha già trovato un accordo con il comune per finanziare 30 dei 70 milioni della ristrutturazione dello stadio. Ora però come riporta il Corriere dello Sport, il club emiliano è alla ricerca di un partner finanziario e l'aiuto per il Bologna può arrivare dall'estero, grazie ad un partner internazionale.