Si ferma Riccardo Orsolini in vista del match contro il Verona. L'esterno d'attacco del Bologna si è fatto male nell'allenamento di oggi: ha interrotto la seduta per un problema alla spalla destra. Come riportato dal Corriere di Bologna, è uscito dal campo molto sofferente e con l'articolazione immobilizzata. Al momento è in dubbio per la prossima partita di campionato contro il Verona, che si giocherà domenica alle 15.