Il Bologna insiste per il difensore giapponese del St. Truiden Takehiro Tomiyasu. Come riporta il Corriere dello Sport, Sabatini ha dato il proprio assenso all'acquisto del difensore che giocherà la Coppa America (debutto nella notte tra domani e dopodomani) con la sua nazionale. Per questo, il Bologna vuole chiudere in fretta la trattativa per evitare che il prezzo possa aumentare.