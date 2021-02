Al termine della vittoria sulla Lazio, il portiere del Bologna, Łukasz Skorupski, ha parlato a Sky: "Lavoriamo su tutti i rigori, guardiamo i video. Ho aspettato fino alla fine, ho fatto una piccola finta e ho parato il rigore. Nel secondo tempo ho fatto un salvataggio, ma è stata brava tutta la squadra. Abbiamo fatto due gol e conquistato tre punti importanti. La porta inviolata è una buona notizia per me, così come i tre punti. Questa vittoria ci dà una bella carica, la Lazio gioca la Champions League".