Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, parla a Sky Sport prima della partita con il Crotone: "Non dobbiamo sbagliare atteggiamento. Noi siamo una squadra di ottima qualità e se non sbagliamo atteggiamento sicuramente faremo punti importanti per la classifica. Se oggi facciamo risultato diciamo che possiamo guardare in alto in classifica anziché dietro. Non dobbiamo sbagliare atteggiamento".



SULL'EUROPEO - "Ho sentito stamattina che Reca si è fatto male. Speriamo di andare in Nazionale. Mi ha convocato per queste gare di marzo. L'Europeo è tra un po', bisogna dare il massimo in ogni partita".