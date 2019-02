Skorupski, portiere del Bologna, ex della Roma, parla a Roma Tv prima della sfida coi giallorossi: "Emozione nel ritrovare gli ex compagni? Sì, qualcuno mio compagno è ancora qui. Adesso però mi concentro sulla partita, dopo ci salutiamo e speriamo di avere entrambi un buon umore (ride, ndr). Che intenzioni ho? Siamo venuti qua per fare il nostro gioco, so che per la Roma è importante questa gara ma sono qui con la mia squadra e spero di vincere. Cosa ha cambiato Mihajlovic? Ha cambiato molto, penso che si noti anche da fuori che noi siamo più carichi".