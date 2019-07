Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Bologna non è stato colto di sorpresa dalle parole di Erick Pulgar il quale ha comunicato di voler proseguire altrove la propria carriera. Per sostituirlo i rossoblù stanno sondando due profili: Jorrit Hendrix, centrocampista olandese del PSV, e Nicolas Dominguez, mediano argentino del Velez.