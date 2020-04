Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo futuro e del rapporto con Sinisa Mihajlovic. “Il Bologna è una squadra dal grande futuro. Qui sto veramente bene e ho un contratto fino al 2023, per ora non vado oltre quella data ma una cosa è certa: non cerco altro. Mihajlovic è come un fratello maggiore. Con lui ci si parla e si impara tanto”.