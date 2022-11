“Sono ripresi a Casteldebole gli allenamenti della squadra verso Bologna-Torino: per i rossoblù di Motta lavoro tecnico-tattico in campo e di forza in palestra, con Denso Kasius, Jerdy Schouten e Marko Arnautovic ritornati a disposizione. Terapie per Kevin Bonifazi”, Il centravanti capocannoniere del campionato sarà a meno di ulteriori imprevisti titolare nella prossima gara di campionato.