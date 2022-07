Dalla città della Torre a quella delle Torri. Non poteva che essere questo il destino di Lorenzo Lucca, centravanti gigante (è alto 2 metri e 2 centimetri) classe 2000. Dopo un anno con la maglia del Pisa, in cui è stato prima rivelazione - con sei gol segnati fino alla settima giornata - e poi rimpianto - per un digiuno che è durato da inizio ottobre a fine stagione, ora è pronto a fare il salto in Serie A. Un balzo in avanti non indifferente, per uno dei giovani più promettenti del calcio italiano, a cui negli ultimi mesi si sono interessate Cremonese, Salernitana, Sassuolo e Bologna. Soprattutto il Bologna, che nelle ultime ore ha messo la freccia e superato le concorrenti.



VICE ARNA - Dopo le cessioni che hanno fin qui caratterizzato l'estate rossoblù, ultima in ordine di tempo quella di Theate al Rennes, il club del presidente Joey Saputo ha deciso di puntare su Lucca come vice Arnautovic. I contatti con il Pisa sono stati positivi, l'intesa tra i due club è vicina per un'operazione ancora da sistemare in ogni suo dettaglio, ma che dovrebbe basarsi su un prestito con diritto di riscatto per un valore totale intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra alta, che il primo Lucca visto in B ha mostrato di valere. Quello degli ultimi mesi no, ma ora Lorenzo è pronto a riprendersi quello che non ha raccolto negli ultimi mesi. Non sotto la Torre, ma sotto due Torri.