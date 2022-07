In un mercato fatto, per ora, di addii clamorosi come quelli di Insigne e Koulibaly e in attesa di capire quale sarà l'ultima parola scritta nella vicenda Mertens, il Napoli non si ferma. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori continuano a lavorare per rinforzare la squadra e regalare a Luciano Spalletti gli elementi giusti per completare la rosa. Parallelamente, come fatto anche nei mesi scorsi con Olivera e Kvaratskhelia, restano concentrati anche sulle occasioni per il futuro, sui colpi da piazzare in vista delle prossime sessioni di mercato. Come Ola Solbakken.



BLITZ NAPOLI - L'ala classe '98 ha il contratto col Bodo Glimt in scadenza il prossimo 31 dicembre e non lo rinnoverà. Su di lui si sono concentrati negli ultimi messi gli interessi di mezza Europa, con Napoli e Roma in prima fila. I due club italiani stavano provando a trovare l'intesa col giocatore, per poi eventualmente cercare quella con il club norvegese per anticipare di qualche mese l'arrivo di Solbakken in Serie A. Un infortunio alla spalla (con tempi di recupero di due/tre mesi) ha frenato questa seconda necessità, ma non l'apprezzamento soprattutto del Napoli, che anche negli ultimi giorni è stato molto attivo per definire tutti i dettagli dell'accordo col giocatore. Ultimi passi prima di formalizzare l'intesa, il Napoli è pronto ad accogliere Ola.