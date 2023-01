La Lazio ha messo già da tempo nel mirino Luca Pellegrini, esterno sinistro cresciuto nella Roma e poi acquistato dalla Juventus., Che la scorsa estate lo ha ceduto in prestito all’Eintracht Francoforte. La Lazio sta provando a portarlo a Formello già a gennaio con la stessa formula del prestito (tornerebbe alla Juventus che poi lo girerebbe alla società biancoceleste).



Operazione possibile a patto però che prima sia ceduto Fares, sempre in prestito. Il laterale algerino ha recuperato dagli infortuni, tanto che domani a Reggio Emilia dovrebbe andare in panchina. Lo segue il Bologna, destinazione gradita al giocatore. Ma su di lui ci sono pure alcuni club francesi.



Vina (Roma) non scalda il mercato del Bologna. Continuano i sondaggi per Terzic (Fiorentina). Resta viva (si è intromesso lo Strasburgo) la pista Reabciuk per il quale c’è sempre distanza fra offerta (3,5) e richiesta (4,5 milioni): domani un inviato sarà probabilmente presente a Olympiacos-Aris (e sarebbe la seconda volta). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non convincerebbe del tutto il tecnico Motta l’idea legata a Kyriakopoulos. Zerbin e Pellistri restano sul taccuino come Amian (Spezia), voluto espressamente da Motta.