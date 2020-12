Il Bologna cerca un difensore e un attaccante sul mercato di gennaio. Il Corriere dello Sport fa i nomi di Cetin (Verona), Juan Jesus (Roma), Sutalo (Atalanta), Vavro (Lazio), Duarte (Milan), Montiel (River Plate), Nkoulou (Torino); Lammers (Atalanta), Pinamonti (Inter), Pellegri (Monaco), Cutrone (Fiorentina), Scamacca (Genoa) e Inglese (Parma).



Sulla panchina di Liverani si allunga l'ombra dell'ex D'Aversa, anche nei pensieri del Torino se saltasse Giampaolo. ​Intanto il direttore sportivo Marcello Carli proverà a piazzare un paio di altri colpi, soprattutto in attacco: Saponara e Cutrone (Fiorentina), Falco (Lecce), Llorente (Napoli), Cerri (Cagliari), Pinamonti (Inter), Skov Olsen e Vignato (Bologna). In uscita Cornelius richiesto dal Benevento e in Arabia.