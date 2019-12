Il Bologna cerca un rinforzo per reparto sul mercato di gennaio. Oggi dall'Argentina arriva il centrocampista Dominguez, settimana prossima è in agenda l'incontro con l'Atalanta per l'attaccante Barrow. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il club rossoblù è pronto a tornare alla carica per il difensore Lyanco del Torino.