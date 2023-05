Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato a DAZN in vista del match casalingo contro la Roma: "Turnover Roma? Ognuno ha il suo problema e questo fa parte del calcio. Dovremo affrontare la partita come sempre. Arnautovic? Oggi ha l'opportunità di dimostrare che sta bene e che può fare la differenza, sia offensivamente che fisicamente. Contro un'ottima squadra come la Roma, potrà dimostrarlo".