L'allenatore del Bologna, Thiago Motta ha dichiarato dopo il successo contro il Cagliari in Coppa Italia: "Vincere è sempre importante per trovare fiducia, abbiamo sofferto insieme raggiungendo l'obiettivo di passare il turno. Ora dobbiamo dare continuità ai risultati, a partire dalla prossima partita di campionato con il Lecce".



"Moro mi ha soddisfatto, ha voglia ma deve velocizzarsi e migliorare in fase di non possesso palla. Schouten è cresciuto nel secondo tempo, ho visto bene anche Barrow. Arnautovic insieme a Zirkzee? Vedremo".